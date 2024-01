Au tour de PlayStation de présenter en direct ses gros jeux à venir, et ça arrive très vite

Dans l'article de blog dédié à l'annonce du premier State of Play de l'année, l'on s'attarde surtout sur Stellar Blade, un jeu d'action aventure développé par le studio sud-coréen Shift Up ; et Rise of the Ronin, le prochain titre de Team Ninja. Il ne s'agit toutefois que de deux jeux sur la quinzaine prévus. Les invités surprises ont de leur côté fait l'objet de rumeurs et de fuites en amont.