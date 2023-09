Nintendo et PlayStation vous donnent rendez-vous aujourd'hui pour faire le plein d'annonces

À quelques heures d'intervalle, plus précisément à 23 h chez nous, ce sera ensuite à PlayStation de monter sur scène avec un nouveau State of Play. Histoire de ne pas trop échauffer les esprits, Sony a toutefois indiqué que cette présentation fournira principalement de nouvelles informations sur des jeux déjà annoncés et à venir sur PS5 et PS VR2.