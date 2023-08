Une fuite nous donne une idée du design de la PS5 Slim

La fuite prend sa source dans les forums A9VG sous la forme d'une simple image. Celle-ci a ensuite été partagée par un certain Andrew Marmo sur X (anciennement Twitter). On peut y voir apparaître la face avant de la console, qui ne semble pas avoir énormément changé depuis sa version classique. Cependant un élément de design a attiré l'attention : l'apparition de deux fentes noires de part et d'autre du boîtier. En tout cas, la photo ne laisse pas le loisir d'apprécier les changements de dimensions de la console, d'autant que la qualité d'image laisse clairement à désirer. Tom Henderson, journaliste chez Insider Gaming, reste relativement prudent à l'annonce de cette fuite, puisque selon ses dires, il n'a pas vu la console de ses propres yeux.