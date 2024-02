On a demandé à ChatGPT de prédire les tendances technologiques de 2025

L'Internet des Objets (IoT) pourrait renforcer sa présence dans l'environnement. Sur le point de la domotique comme sur l'ensemble de la ville et la gestion de certaines infrastructures. On entend ici une dimension écologique et économique avec l'ajustement automatique des éclairages publiques, ou bien celui de la consommation énergétique des bâtiments grâce à des capteurs de mesures en temps réel. Google avait déjà fait parler de lui cette année avec son projet d'analyse de la circulation des véhicules en ville et de l'analyse de ce flux par l'intelligence artificielle pour mieux synchroniser les feux tricolores. Le développement de l'Internet des Objets devrait d'ailleurs être facilité par le déploiement à grande échelle du réseau 5G qui permet de connecter plus d'appareils tout en conservant de bonnes performances en matière de débit et de stabilité. D'ailleurs, ChatGPT n'exclut pas les débuts du déploiement d'une technologie succédant la 5G en 2025.