Intégration de ChatGPT, autonomie de plus de 100 km en électrique plug-in hybride, la nouvelle Golf 8 ne se refuse rien

Le design extérieur de la Golf Mk8.5 a été revu pour offrir une apparence plus moderne, mais on ne parlera pas de bouleversements. Les changements incluent de nouvelles signatures lumineuses LED à l'avant et à l'arrière, un pare-chocs avant redessiné avec une grille inférieure révisée et un badge avant illuminé. À l'arrière, le pare-chocs a également été modifié. Cinq nouveaux designs de jantes en alliage et quatre nouvelles finitions métalliques viennent compléter ces mises à jour.