Faut-il modifier les feux de circulation pour sauver la planète ? Google y réfléchit !

L'idée d'implanter des feux de circulation plus intelligents n'est pas nouvelle, mais pas sans limites d'ordre économique et logistique. L'avantage de la solution que développe Google est son très faible coût de mise en place. Grâce aux données récupérées dans Maps, il est possible de déduire l'impact de la synchronisation des carrefours à n'importe quelle heure dans des milliers d'intersections.

Avec le développement d'un modèle d'IA spécifique, Google analyse la circulation sur une période de plusieurs semaines et en déduit les feux qui pourraient être ajustés. Par ailleurs, le système informatique ne se concentre pas uniquement sur les véhicules, il intègre également des sécurités censées éviter toute modification pouvant être dangereuse ou porter préjudice aux piétons.

L'annonce de ces résultats prometteurs encourage Google à continuer dans sa lancée de projets mêlant données et intelligence artificielle dans le cadre environnemental. L'entreprise prévoit aussi le déploiement en Inde et en Indonésie de fonctionnalités de trajet économiques en carburant, avec un itinéraire moins emprunté et moins vallonné pour une réduction de la consommation.