Tout ne se passe pas comme prévu pour TikTok, qui multiplie les vagues de licenciements

On le dit régulièrement, le réseau social de ByteDance fait un peu peur à ses concurrents, même en Occident. TikTok a conquis les marchés américain et européen en quelques années, et a même réussi à influencer Google et Meta, donnant naissance aux Shorts sur YouTube et aux Reels sur Instagram. Ce n'est pas anodin, et on pourrait presque croire que rien ne peut arrêter le géant chinois.

Pour l'instant, tout semble aller pour le mieux pour l'entreprise, qui est néanmoins aussi affectée par le marasme observé dans le secteur. En effet, un porte-parole de ByteDance vient de confirmer à NPR le licenciement de 60 employés, principalement issus des divisions vente et publicité. Si le service d'information américain parle surtout d'emplois perdus aux États-Unis, il semblerait que d'autres succursales dans le monde soient également touchées.

Plusieurs dizaines d'emplois, c'est une goutte d'eau par rapport à l'effectif total de ByteDance, qui ne parle ici que d'une « réorganisation de routine ». Pour devenir un tel géant et soutenir ses ambitions, l'entreprise a dû recruter à tour de bras et compte aujourd'hui pas moins de 150 000 employés dans le monde. Mais il se pourrait bien que, comme d'autres avant elle, l'entreprise doive revoir ses dépenses, raison pour laquelle NPR parle d'un « effort de réduction des coûts ».