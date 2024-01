La consommation de drogues d’Elon Musk préoccupe les dirigeants de ses entreprises et investisseurs, et ce n’est pas juste une histoire de pétards

Le célèbre joint fumé par Musk en 2018 avait déjà fait tiquer la NASA qui avait tapé sur les doigts de Musk à l’époque. Cela dit, comme le précisait un récent article du New Yorker, depuis 6 ans Elon Musk n’a fait que gagner en influence et en responsabilités partout dans le monde, au point d’exercer un pouvoir énorme sur le conflit en Ukraine, in Israël et sur l’état américain. Drogues ou pas, le comportement imprévisible de Musk pose désormais des problèmes qui vont bien au-delà des polémiques et trolls sur Twitter/X.