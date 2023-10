Les satellites Starlink d’Elon Musk bientôt déployés en Israël face au Hamas ?

Aucune date de déploiement ferme n’a été communiquée par Starlink ou l’État d’Israël. Il faudra donc encore attendre pour voir comment la firme de Musk va se positionner dans ce nouveau conflit armé. Il devient cependant de plus en plus évident que SpaceX joue un rôle crucial dans ce genre de situation et que l’entreprise se substitue souvent à des aides étatiques, ce qui permet à Elon Musk de se positionner comme un arbitre du conflit, pour le meilleur comme pour le pire.