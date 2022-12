Elon Musk multiplie les appels du pied à QAnon, théorie conspirationniste américaine

Beaucoup de Républicains n'échappent pas non plus aux accusations, avec une exception notable : Donald Trump et ses soutiens, pourfendeurs de l'élite et de « l'État profond ». Entre autres fables, on trouve dans ce système de croyances le retour de JFK, le voyage dans le temps, ou encore le double robotique ou alien de certaines personnalités de premier plan. Et bien sûr, racisme, homophobie, et surtout antisémitisme ne sont jamais très loin.