Logitech G dévoile ses claviers G915 Lightspeed Wireless et G815 Lightsync RGB

Logitech prépare activement sa rentrée

La technologie Lightspeed enfin sur un clavier

Source : Twitter

Le fabricant helvète ne chôme pas cet été ! Après le généreux casque G Pro X en juillet, puis sa souris et son clavier bureautique sans-fil réunis sous l'appellation MK470 Slim Combo il y a quelques jours,a présenté le 15 août deux nouveaux produits qui devraient ravir les gamers en quête d'un clavier flambant neuf : il s'agit desetTout deux équipés des nouveaux switches Romer-GLdéveloppés par Logitech, ils s'annoncent commeaprès des G513 et G613 déjà très réussis.Esthétiquement, le résultat est bluffant et nous rappelle un peu l'excellent Roccat Vulcan 120 AIMO . Il sera toutefois nécessaire que ces claviers passent entre nos mains pour avoir un regard plus précis sur leurs performances.Ultrafins et légers grâce à leur conception enaluminium, ces deux modèles disposent en outre d'unainsi que de 5 touches macros, de touches multimédia dédiées, d'une roulette pour le volume. Trois profils seront programmables via le logiciel G Hub.Lesdevraient quant à eux être disponibles via trois variantes : tactile, linéaire et clic audible, comme cela était déjà le cas avec les précédents switches Romer-G. Indépendamment du type d'interrupteur choisi, la distance d'activation sera de 1,5 mm pour une course totale de 2,7 mm, tandis que la pression requise pour enfoncer la touche sera de 50 g. Logitech annonce ainsi que ses switches Romer-GL sontque les Romer-G équipant ses précédents claviers.Comme son nom l'indique, leprofitera de la technologie sans-fil à faible latence qui équipe déjà depuis un certain temps les souris G Pro G903 , ainsi que la récente itération de la G502 . Malgré tout, Logitech nous laisse ici le choix en termes de connectivité, puisqu'il sera également possible d'utiliser le Bluetooth.Du côté de l'autonomie, la batterie de ce G915 serait capable de tenir durantet (seulement), en supposant une utilisation de huit heures par jour.Enfin, pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de la technologie sans-fil signée Logitech, le fabricant lancera également le, un clavier en tout point similaire excepté qu'il s'agit. Son tarif sera d'ailleurs bien moindre que celui du modèle wireless, puisqu'il ne dépassera pas la barre des, alors qu'il faudra compterpour le G915 Lightspeed.Ces deux modèles serontet nous ne tarderons pas à vous donner notre avis d'ici là.