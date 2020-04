Windows 10 permettra bientôt le transfert sans fil de fichiers avec des smartphones Samsung

Lire aussi :

Des restrictions frustrantes pour les utilisateurs avancés



Source : Engadget

Petit à petit les passerelles entre Windows 10 et Android se renforcent, notamment grâce à l'application Votre téléphone de Microsoft qui permet d'envoyer des SMS depuis l'écran de son ordinateur ou de prendre un appel Samsung et Microsoft vont aller plus loin encore avec la possibilité d'envoyer et de recevoir des fichiers d'un appareil à l'autre sans passer par un câble USB ou un envoi de mail.Pour transférer un fichier d'un smartphone Galaxy à un PC sous Windows 10, il faudra en plus de l'application « Votre téléphone » installer le logiciel « Lien avec Windows » sur son téléphone. Il est actuellement compatible avec les Samsung Galaxy S9 S10 et S20 ainsi que les Note 9 et Note 10 ainsi que les smartphones pliables Galaxy Fold et Galaxy Z Flip Il suffira ensuite de connecter son compte Microsoft sur les deux logiciels pour envoyer des fichiers d'un appareil à l'autre, soit via les menus de partage d'Android ou depuis le PC par un glisser-déposer vers la fenêtre représentant l'écran du smartphone.Attention toutefois, Microsoft prévient sur sa page d'assistance que certaines limitations techniques sont présentes. Le poids maximal d'un fichier est fixé à 512 Mo, ce qui sera assez juste notamment pour certaines activités professionnelles.Le nombre de fichiers pouvant être transférés d'une traite ne pourra pas excéder le nombre de 100, ce qui sera également assez pénible si l'on souhaite récupérer une partie de sa photothèque ou ses photos de vacances.Certaines applications tierces permettent depuis plusieurs années de transférer des fichiers sans-fil entre Android et Windows. Si la solution de Microsoft n'est pas parfaite, elle a le mérite d'être simple et très facile d'accès pour le grand public.Pour l'instant, la fonctionnalité est testée par les membres du programme Windows Insider et devrait être disponible pour tous dans les prochaines semaines.