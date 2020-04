Windows 10 Update 2004 arriverait en Mai avec de nombreuses optimisations

Lire aussi :

De nombreuses nouveautés et améliorations sont au programme pour le système d'exploitation de Microsoft qui a récemment passé le milliard d'installations L'arrivée de la mise à jour 2004 (« 2004 » pour « avril 2020 », effectivement, ce n'est pas forcément limpide au premier abord) de Windows 10 semble imminente. Ce patch majeur du système d'exploitation de Microsoft est disponible depuis peu pour les testeurs Windows Insiders. Sauf problème majeur découvert ou éventuel report pour cause de pandémie, cette mise à jour au nom de code « Manganese » devrait donc arriver pour les autres utilisateurs, via Windows Update ou ISO, dès mai prochain.Assurément plus riche que la précédente mise à jour majeure de Windows 10, cette mouture 2004 promet bien des choses. Tout d'abord, les utilisateurs qui rencontrent des soucis avec l'OS apprécieront l'arrivée du Cloud Recovery, une fonctionnalité permettant de réinstaller Windows 10 en récupérant les fichiers nécessaires depuis le Cloud et ainsi éviter les potentiels fichiers corrompus sur une version locale.Du côté des fonctionnalités déjà existantes mais améliorées, il est difficile de tout relever tant il y a de changements. On appréciera notamment le fait que le « Gestionnaire de Tâches » s'enrichisse (affichage des températures et des types de disques, HDD ou SSD), que le moteur de recherches des fichiers s'améliore (plus intelligent, plus rapide et moins gourmand en ressources système) en attendant la refonte complète de l'explorateur, ou encore que les bureaux virtuels puissent désormais être renommés.Les paramètres poursuivent également leur évolution et on note l'abandon de l'ancien affichage sur de nombreux fronts, notamment du côté de la souris, des langues, des notifications, des sons ou encore des paramètres réseau, dont le panneau affiche notamment sa consommation de données. Grâce à cette mise à jour il sera également possible de se connecter à sa session en mode sans échec via son code PIN. De très nombreuses autres petites modifications de cet ordre sont prévues, qu'il s'agissent de modifications d'applications visibles ou effectuées