Volkswagen dévoile son nouveau logo

Une refonte subtile de son logo VW sans fioritures, qui va à l'essentiel. Cette simplification permettra également de l'illuminer sur la calandre des nouveaux véhicules. D'ailleurs, il sera également mis en lumière sur la devanture des concessions de la marque.Sortant à peine du Dieselgate , Volkswagen tourne la page pour pénétrer le monde de la motorisation électrique et du numérique avec sa nouvelle gamme dénommée ID, dont les premiers modèles devraient arriver dans quelques mois. Des détails sur l' ID.4 ont notamment dévoilés il y a peu.Le patron du design de Volkswagen, Klaus Bischoff a d'ailleurs déclaré : «».Ce nouveau logo est en cours de déploiement à travers le monde, il devrait être présent dans plus de 150 pays d'ici le milieu de l'année 2020.Dans un autre registre, une version du logo Volkswagen « spéciale coronavirus » incitant à la distanciation sociale a été créée par la marque. Une modification possible grâce à la simplification du nouveau logo VW.