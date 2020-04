Volvo réorganise sa filiale Zenuity destinée au développement de ses véhicules autonomes

© Volvo Cars

Le constructeur se concentrera sur la mise au point de logiciels de conduite autonome, alors que Veoneer en restera à la conception d'équipements d'aide à la conduite.Veoneer fait partie des leaders mondiaux dans la conception de logiciels et d'équipements relatifs à l'aide à la conduite. Elle fournit une foule de constructeurs, parmi lesquels Mercedes, Volkswagen, Ford et Honda. De son côté, Volvo est déjà bien engagée sur le segment de la conduite autonome : l'année dernière, la marque annonçait un partenariat avec NVIDIA pour l'équipement de camions autonomes, qui ont débuté leurs tests en Suède Les deux sociétés avaient également annoncé l'année dernière qu'une réorganisation de Zenuity, qui leur appartient à parts égales, était prévue. À l'heure actuelle, l'enseigne développe des logiciels d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et d'autres dédiés à la conduite autonome. Selon le communiqué de presse, c'est cette double activité qui sera séparée. Zenuity restera chez Veoneer et se concentrera sur les aides à la conduite. La nouvelle société, qui dépendra de Volvo, se focalisera «».Le communiqué donne également des détails sur la répartition des biens de Zenuity : «». Sur les 800 employés de Zenuity, Volvo en conservera 600.Henrik Green, le directeur technique de Volvo, a ajouté auprès de Reuters : «». Il a également précisé que le personnel et les installations récupérés de Zenuity serviront à la mise au point de logiciels devant être introduits sur la plateforme SPA2 du constructeur à partir de 2022.De son côté, Veoneer, qui est actuellement déficitaire, estime que cette nouvelle répartition l'aidera à redresser la barre et à «». L'entreprise espère réaliser chaque année entre 30 et 40 millions de dollars d'économies.