Des navettes autonomes pour circuler entre Roissy-Charles de Gaulle et La Défense ?

Des tests à Paris-Saclay

Les ZOE Cab en action

» : voilà l'objectif que s'est fixée Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Présidente d'Île-de-France Mobilités, quant au projet de navettes autonomes mis en place entre l'aéroport Paris-Charles De Gaulle et le centre des affaires parisien La Défense. Projet également développé par Waymo (Google) et le groupe Renault.», précise l'ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Le campus urbain de Paris-Saclay, en collaboration avec la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités, a ainsi été choisi pour mener à bien plusieurs expérimentations. «», peut-on lire dans un communiqué de Renault.En l'occurrence, deux prototypes de ZOE Cab feront l'objet d'essais publics entre le 14 octobre et le 8 novembre 2019, du lundi au vendredi de 11 h à 18 h. Seule une centaine de personnes (étudiants, enseignants, chercheurs, entrepreneurs et personnel administratif) préalablement sélectionnée selon des critères précis participeront à ces tests.À moins de cinq ans des JO 2024, les acteurs concernés ont encore le temps de peaufiner leur projet.