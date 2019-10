Pour l'AAA, les voitures autonomes sont inefficaces pour prévenir les collisions avec les piétons

Des systèmes « totalement inefficaces » durant la nuit

Le freinage automatique doit être amélioré, affirme l'association

Source : AAA

L'association recommande la révisions complète des systèmes de freinage automatiques de ces véhicules.Cette étude a été réalisée en Californie sur plusieurs véhicules autonomes de différentes marques (Tesla, Honda, Toyota, Chevrolet) mis en situation vis-à-vis de cibles (des mannequins) de nuit comme de jour. Les véhicules testés sont au standard de l'industrie, notamment en termes de caméras et de capteurs. L'objectif de l'AAA était d'avoir une connaissance précise de l'efficacité des systèmes de freinage automatiques de ces véhicules dans des conditions réalistes.Or l'association explique sur son site que ces systèmes fonctionnent «» et qu'ils sont «» la nuit. Des résultats alarmant quand on sait que 75 % des accidents entre voitures et piétons se déroulent justement après la tombée de la nuit.Selon l'AAA, 6 000 piétons perdent la vie sur les routes aux États-Unis chaque année, soit 16 % de l'ensemble des victimes d'accidents de la route. Un chiffre qui ne cesse de grandir chaque année.L'association recommande donc aux constructeurs de continuer à améliorer cette technologie, notamment la nuit et lorsque les véhicules roulent à une vitesse importante. L'AAA explique par exemple que les systèmes testés ont été capables de prévenir complètement une collision avec un mannequin adulte dans seulement 40 % des cas en roulant à une vitesse d'environ 30 km à l'heure. Au-dessus de 50 km à l'heure, «» ont été incapables d'éviter le piéton.