VivaTech 2019 - Renault ZOE Cab, ou la mobilité électrique autonome de demain

La Renault ZOE Cab (Crédits : Alexandre Boero, pour Clubic.com)

Renault expérimente la conduite autonome à Rouen et à Saclay

Une intervention à distance en cas de danger

Renault veut favoriser la mobilité partagée en remplissant les véhicules

Le nouveau DG du groupe Renault, Thierry Bolloré, a l'air d'apprécier la visite (Crédits : Alexandre Boero, pour Clubic.com)

"Une voiture 100% électrique est la solution pour les VTC"

L'habitacle a l'air plutôt sympathique (Crédits : Alexandre Boero, pour Clubic.com)

Des services commerciaux en 2022, et des expérimentations sur des routes à chaussées séparées à venir

L'appréhension de la conduite autonome disparaît après le trajet aller, indique Renault

Renault ZOE Cab (Crédits : Alexandre Boero, pour Clubic.com)

a établi une véritable stratégie pour développer la mobilité autonome, avec un parcours en plusieurs étapes. D'abord, le développement de services de mobilité avec chauffeur (autopartage, VTC, taxi). Mais le constructeur français prépare l'avenir avec l'étape suivante, celle de passer à l'électrique puis au service partagé, avec plusieurs usagers dans un même véhicule, l'ultime étape étant la conduite autonome. Le projetpose les conditions du déploiement d'un service de mobilité autonome à une échelle plus importante.Après avoir dévoilé l'an dernier des concepts futuristes (EZ-GO pour la mobilité partagée, EZ-PRO pour les professionnels et la livraison dernier kilomètre et EZ-ULTIMO),, qui se tient du 16 au 18 mai Porte de Versailles à Paris,Paris-Saclay Autonomous Lab, conduit à l'initiative du constructeur français, du groupe Transdev, de l'Institut VEDECOM, de l'IRT SystemX et de l'Université Paris-Saclay., directeur de Renault Mobility Services au sein de A-CMS (Alliance Connected Car & Mobility Services), détaille pour Clubic cette expérimentation qui prend vie à Rouen et à Saclay, grâce à 7 Renault ZOE CabÀ Rouen et à Saclay, des feux connectés ont ainsi été installés., nous précise Patrick Vergelas.Au-dessus de ce système d'infrastructure connectée,, s'assurer que tout va bien côté conduite, que tout va bien dans l'environnement (accidents, conditions météorologiques), surveiller les passagers en s'assurant de leur bien-être, et éventuellement être à même d'intervenir.Pour commander tout cela, Renault a développéUn peu comme le fait Uber avec ses courses partagées uberPOOL.L'idée du point de rencontre est de ne pas être en porte-à-porte pour sortir la voiture de la route, mais plutôt de permettre de monter tranquillement dans la voiture, sans pour autant gêner la circulation., nous affirme Patrick Vergelas.Pour l'heure donc, Renault possède 3 voitures expérimentales à Saclay, et 4 à Rouen, avec des configurations un peu différentes., l'idée étant de maximiser le nombre de trajets et le nombre de passagers par trajets.Pour l'instant, Renault reste en phase d'apprentissage. Mais le constructeur viser à être l'opérateur des. Dans trois ans donc. En attendant, les expérimentations menées à Rouen et à Saclay doivent se terminer en fin d'année ou au premier trimestre 2020., nous informe le directeur de Renault Mobility Service.Si les collectivités territoriales sont friandes de ces nouveaux services de mobilité, la palme revient à la Région Île-de-France, très demandeuse., annonce Patrick Vergelas.Ces véhicules, au prixmais dont Renault refuse de nous communiquer le montant ne serait-ce qu'approximatif, sont. Renault développe également sa propre activité VTC, avec, qui compte plus de 2 000 chauffeurs équipés de Renault ZOE.S'agissant de la démocratisation de la conduite autonome, le groupe Renault reste confiant., termine Patrick Vergelas.