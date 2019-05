VivaTech 2019 – Microsoft HoloLens 2, à la pointe de la réalité mixte

HoloLens 2

HoloLens 2 à gauche, HoloLens 1 à droite

HoloLens a bien grandi et pas mal changé

HoloLens 2 visière relevée

Le suivi du mouvement des yeux fait son apparition

Prix, disponibilité, marché ciblé

Et on commence d'emblée par un éclaircissement auquel Microsoft tient beaucoup : non, le HoloLens 2 n'est pas un casque de réalité virtuelle. C'est un ordinateur embarqué proposant de la réalité mixte.Trois ans après la sortie de sa première version,a subi un relooking de fond et de forme.Plus grand, plus haut et plus léger que son prédécesseur, le deuxième du nom bénéficie d'un design qui le rend plus simple à installer sur la tête et plus agréable à porter durant de longues sessions, grâce à un poids réparti entre l'avant et l'arrière de la tête, là où le HoloLens 1 portait l'essentiel du poids de l'ordinateur à l'avant seulement. Cette version 2019 est aussi légèrement plus maniable que la précédente version, avec une visière amovible permettant de « remonter » les lunettes sans enlever le casque.Principale grosse nouveauté côté utilisation : l'apparition d'une fonctionnalité de. Après quelques secondes de calibrage, l'appareil est capable d'identifier avec précision le mouvement des yeux de l'utilisateur, et d'y réagir. Il fait ainsi (doucement) défiler un texte lorsqu'il voit que l'utilisateur est arrivé en fin de page, ou bouger des éléments uniquement lorsqu'on les regarde.La vingtaine de capteurs permettant d'identifier l'emplacement et le mouvement des mains permet également de nombreuses interactions avec les éléments holographiques. L'utilisateur peut saisir, tourner, agrandir, rétrécir et déplacer à l'envi les objets virtuels qu'il perçoit dans son environnement. Objets qui peuvent d'ailleurs interagir d'eux-mêmes avec l'utilisateur : on ne vous cache pas qu'on a beaucoup aimé voir un petit colibri coloré venir se poser dans la paume de notre main dès qu'on la lui a tendue.Le HoloLens 2 affiche un prix de lancement de 3 500 $. Principalement tourné vers les marchés professionnels (industrie et médecine notamment), l'appareil est aussi tout indiqué pour des besoins spécifiques tels que la formation ou la culture.Microsoft annonce une disponibilité «» sans précisions supplémentaires. Côté attentes en termes de ventes, l'entreprise ne dévoile pas d'objectif chiffré, mais est confiante sur le succès du produit «».