En Corée du Sud, K-City : une ville entière dédiée aux tests de voitures autonomes

K-City : le laboratoire de véhicule autonome coréen

La 5G dans un pays à la pointe de la technologie

Source : Insight

Labénéficie désormais elle aussipour réaliser ses tests de véhicules autonomes ! À l'instar de M-City aux États-Unis et de J-Town au Japon, les Coréens viennent de célébrer l'achèvement de un projet annoncé en mai 2017 et dont le coût avoisinerait les 17 millions de dollars.Zone urbaine de 320 000 m²,dispose d'autoroutes, de zones urbaines, de parkings, de routes de banlieue, mais aussi de 35 types d'installations différentes telles que des barrières de péage, des intersections, des tunnels, des voies de bus, des pistes cyclables, etc. Les principaux environnements depour les véhicules autonomes y sont donc réunis.Pour devenir la première ville-laboratoire d'essais de véhicule autonome, l'Autorité coréenne de la sécurité des transports (KOTSA) s'est associée avec Samsung pour déployer les systèmes de communication V2X (Vehicle-to-everything), ainsi que la 5G et 4G LTE. Le fabricant de semi-conducteurs sera également chargé de la mise en place de l'infrastructure informatique associée à ses technologies.Concernant, les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays ont inauguré le lancement du réseau commercial 5G basé sur la norme 3GPP le 1 décembre, alors même qu'aucun smartphone n'est encore compatible, excepté quelques prototypes. Par ailleurs, les opérateurs coréens se bousculent à présent pourbasées sur le réseau 5G, à l'instar deavec son 5G Remote Cockpit, un système de contrôle à distance des véhicules et infrastructures routières, mais aussi avec la technologie V2I (Vehicle-to-infrastructure) qui contrôle la situation sur les routes en temps réel en associant la 5G à des caméras haute définition. De son côtéa signé un partenariat avec Hyundai et Trimble pour développer des technologies intelligentes basées sur la 5G.», a expliqué le directeur de la KOTSA, Byung Yoon Kwon. «».