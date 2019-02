Ford et Baidu vont tester des véhicules sans chauffeur en Chine

Des essais sur route qui devraient débuter d'ici la fin de l'année

Au mois de juin dernier,etavaient signé une lettre d'intention faisant acte d'une future collaboration sur l'intelligence artificielle et la connectivité dans les voitures. Mercredi, les deux entreprises ont officialisé un rapprochement visant à tester, ensemble, des véhicules autonomes en Chine pendant deux ans, comme le rapporte nos confrères américains de CNBC.La collaboration entre le constructeur automobile américain et le moteur de recherche pékinois a pour but de développer puis de mettre à l'essai des véhicules autonomes, sans conducteur. Les véhicules seront équipés d'une, qui doit permettre une conduite sans conducteur, sous certaines conditions, la responsabilité du pilotage pouvant être complètement déléguée au système lors de certaines phases de conduite (un véhicule qui peut se garer tout seul sur un parking pendant que vous allez faire quelques courses...). Lesde ces véhicules débuteront peut-être dès la fin de l'année.Cette collaboration n'est pas la première du genre entre Ford et Baidu, comme elle nous l'annonce. En effet, les véhicules autonomes du constructeur automobile du Michigan ont déjà embarqué le système de conduite autonome de Baidu, Apollo.Baidu veut concurrencer les Américains Google et Microsoft sur le marché ô combien important de l'intelligence artificielle. La société fondée par Robin Li est d'ailleurs, qui vise à établir des pratiques optimales pour les systèmes d'IA. Parmi ses membres, on retrouve Google, Facebook, Amazon, Microsoft ou encore IBM. Baidu est définitivement entré dans la cour des grands.