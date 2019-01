En Floride, les autorités demandent l'arrêt des tests d'un bus scolaire autonome

Le transport scolaire sans chauffeur arrêté en Floride

Vers un retour des navettes Transdev à Babcock Ranch

Dans une note publiée la semaine dernière, la(NHTSA) a indiqué sa volonté d'arrêter tout transport scolaire par navettes sans chauffeur en Floride. Transdev North America, branche implantée sur le sol américain du groupe de transport français, a donc dû renoncer à sa navette mise en place pour les élèves de Babcock Ranch, en Floride.Lesde Transdev circulaient sans autorisation. En effet, l'autorité américaine a bien délivré une autorisation d'importation temporaire, ainsi que le droit d'effectuer des tests et des démonstrations. À aucun moment il n'était question de transport d'enfants.des bus scolaires américains traditionnels. «».Transdev a dû se résoudre à abandonner le projet pour le moment. Les navettes circulaient à une vitesse réduite de 8 mph (13 km/h), avec la possibilité à terme de monter à 30 mph (environ 50 km/h). Ces navettes EZ10 Génération II sont pensées pour effectuer des trajets courts et prédéfinis. Du côté de l'équipement à bord et de la sécurité, il ne semble pas y avoir de manquement : renforts structurels anti-encastrement, châssis cage monobloc garantissant une rigidité et une résistance aux chocs. Il ne s'agit pas d'un « bus » classique, mais la sécurité est bien présente.Le fait de circuler sans autorisation met fin à cette expérimentation, qui devait durer 6 semaines. Transdev a indiqué que la navette évoluait «». L'entreprise a également précisé qu'elle n'avait jamais sacrifié la sécurité au profit de l'innovation