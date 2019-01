Netflix : la série animée d'anthologie "Love, Death & Robots" sortira prochainement

Crédit photo : Netflix.

Des épisodes d'une durée totale de 3 heures

Un contenu qui nécessite d'être adulte

En ce début de semaine, a annoncé le lancement de, une toute nouvelle série animée qui a la particularité d'être une anthologie, développée par le célèbre, déjà aux commandes deetpour la plateforme, mais aussi de succès tels queou de. Aux côtés de Fincher, on trouve, le réalisateur deet de, attendu pour cette année.Destinée à un public adulte,va arpenter différents genres, comme le réclame l'anthologie (en est un exemple), parmi lesquels le fantastique, la comédie, l'horreur, et la science-fiction.La série devrait comporter, pour une durée totale de 185 minutes, soit un peu plus de 3 heures de contenus. Les épisodes, qui devraient être «», promet Netflix, seront réalisés par de multiples équipes de cinéastes issues du monde entier, en utilisant différents types d'animation, de la 2D aux images 3D photo-réalistes générées par ordinateurs (CGI).Les téléspectateurs, qui devront avoir plus de 18 ans, pourront aussi bien être fascinés par des chasseurs de primes cyborgs, des soldats loups-garous, des araignées extraterrestres, des produits laitiers sensibles, des démons ou d'autres étranges concepts, que Netflix annoncent audacieux.Tim Miller est en tout caspar la série animée : « Love, Death & Robots», a-t-il ajouté. Si aucune date officielle n'a été donnée par la plateforme américaine,