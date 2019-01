Netflix dévoile enfin la date officielle de sortie de la saison 3 de Stranger Things

« L'année 1985 ne sera plus jamais la même »

Pour dévoiler une date particulière,a choisi un moment qui l'est tout autant. Après un premier teaser dévoilant un tout nouveau lieu de Hawkins, Starcourt Mall, apparu il y a trois semaines, la plateforme américaine a dévoilé la date d'arrivée de la troisième saison de, l'une de ses séries phares, le jour de la Saint-Sylvestre, 31 décembre.Après deux saisons très réussies,pour découvrir la suite des aventures de Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Onze et du shérif Hopper. Et les surprises ne devraient pas manquer, puisque Netflix annonce que «».La date de mise en ligne de la saison 3 a été dévoilée dans une courte vidéo d'une minute qui fait le pont entre le passage au Nouvel An et le, date où nul doute qu'il se passera un événement des plus étranges. Notons que cette date correspond à la fête de l'indépendance américaine.Le rendez-vous est pris pour le 4 juillet 2019, la case est cochée sur l'agenda. Vous avez hâte ? Nous oui !