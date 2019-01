Black Mirror Bandersnatch : jouez à un des jeux de l'épisode

Quand la fiction et le réel se mélangent

Un vrai jeu créé pour l'occasion

Plus de 5 heures de film enregistrées et 13 fins alternatives, voilà comment il est possible de résumer brièvement ce nouvel opus de. Il plonge le spectateur en 1984, aux côtés du jeune Stefan Butler. Ce dernier est passionné par les jeux vidéo et, à seulement 19 ans, il est embauché par la plus grosse compagnie (fictive) du milieu : Tuckersoft. Il aura alors la lourde tâche de développer, une adaptation du célèbre roman rédigé par Jérôme F. Davies. C'est maintenant que cela devient très intéressant...En visionnant le film, plusieurs personnes ont remarqué l'intégration d'un QR Code à un moment précis. Une fois scanné, il permet d'accéder au site web du fameux développeur. Il est alors possible de consulter l'histoire du studio, les jeux qui sont sortis et nous en apprenons plus sur les figures emblématiques qui ont fait le succès de l'entreprise. Pas moins de neuf titres sont listés commeou encoreVoici ce qu'il est possible de lire sur la page d'accueil :Un easter-egg sympathique mais qui ne s'arrête pas là.Il existe une version alternative de ce site. Dans cette autre réalité, le jeu de Colin n'a jamais été terminé à cause d'un incident tragique. En bas de la page, voici ce qui est affiché :Le titre ne figure donc pas dans la liste des jeux de la société.Enfin, pour terminer en beauté, sachez qu'il est bel et bien possible de jouer à. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page du jeu et de cliquer sur le bouton "Télécharger" en bas. Vous devrez utiliser un émulateur ZX Spectrum (comme Speecy par exemple) pour le lancer. Hélas,et tous les autres jeux ne sont pas jouables... pour le moment.