Débits Netflix en France : SFR en tête, tous les opérateurs en baisse

Shutterstock.com

A voir aussi :

La fibre optique 1Gb/s à 20€ à vie par RED by SFR



Une baisse collective rare des débits

Après avoir effectué ses mesures mensuelles, a publié sonpour le mois d'octobre. De quoi parle-t-on ? De l'indice de vitesse moyenne d'accès aux services Netflix des fournisseurs d'accès à Internet français. La mesure s'effectue aux heures de grande écoute. Le mois dernier, c'est une nouvelle fois SFR qui menait la danse alors que Free a vu son débit encore diminuer, comme l'ensemble des opérateurs en octobre.Ce n'était plus arrivé depuis janvier 2018. En octobre, tous les FAI ont vu leur débit Netflix baisser. Seul opérateur mesuré en THD (un reproche que l'on peut faire à la société américaine, on vous l'accorde),reste en tête sur la fibre et le câble mais enregistre, pour la seconde fois de suite, une baisse de son débit avec 3,80 Mbits (-0,16 Mbits sur un mois, soit 4% de moins).enchaîne également un second mois de baisse consécutif avec 3,46 Mbits (-0,09 Mbits par rapport à septembre, soit 2,5% de moins).est l'un des opérateurs qui s'en sort le mieux en octobre avec un débit mesuré en légère baisse à 3,31 Mbits (-0,08 Mbits, soit 2,4% de baisse)., suit avec 3,02 Mbits (-0,13 Mbits, soit 4,13% de moins). Enfin,diminue légèrement en restant le seul opérateur sous la barre des 3 Mbits avec un débit mesuré à 2,90 Mbits en octobre (-0,04 Mbits, soit une baisse de 1,4%).