Netflix : un documentaire inédit sur la nature narré par David Attenborough

Des dizaines de milliers d'heures tournées pour arriver à ce résultat

Intitulée "" (ou "Notre Planète" en français), la série de huit épisodes sera lancée le 5 avril 2019 exclusivement sur. Elle mettra en avant les habitats fragiles de la Terre, ainsi que la faune qui peuple ces zones. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur la jungle d'Amérique du Sud, les fonds marins et autres animaux de la banquise. Le but étant de sensibiliser le spectateur à la fragilité de la planète.La série a réclamé environ quatre ans de travail, avec une équipe de plus de 600 personnes. Au total, 50 pays différents ont accueilli le tournage, sur environ 3500 jours nécessaires pour obtenir toutes ces images.Des caméras 4K ont été utilisées afin d'obtenir le rendu exceptionnel qu'il est possible d'observer dans la toute première bande-annonce dévoilée par Netflix.Cerise sur le gâteau, c'est David Attenborough (qui a travaillé sur de nombreux programmes pour la BBC) qui sera le narrateur dans la version originale de "Notre Planète". Netflix fera appel à des narrateurs locaux dans chaque pays où la série sera diffusée.