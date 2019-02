Uber investit en masse et perd encore de l’argent au dernier trimestre

Des réservations en forte augmentation

Uber croit en ses capacités et ne lésine pas sur les investissements

À la différence de la France, les entreprises américaines peuvent se permettredurant les premières années de leur existence, animées par l'idée que les investissements finiront par payer. Quelques géants du numérique, comme les Gafa, y sont parvenus, certains attendent encore (Snap), et d'autres ont attendu de débarquer sur le marché boursier pour devenir rentables (comme Twitter, qui ne l'est que depuis 2018 cependant). De son côté,compte sur sa prochaine introduction en bourse pour faire décoller la machine.En attendant, la firme de VTC a continué d'enregistrer de, estimées à 865 millions de dollars pour le seul quatrième trimestre 2018. Comparé à la même période un an plus tôt, le déficit est tout de même, puisqu'il atteignait 1,1 milliard de dollars fin 2017.Uber a également annoncé avoir généré unau quatrième trimestre, en hausse de 25 % sur un an. Les réservations brutes ont, elles, atteint les 14,2 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, en(+37 %) par rapport à l'année précédente.En réalité, la donnée de la perte nette trimestrielle n'est pas si alarmante. Uber consent à énormément investir pouret continuer de s'affirmer sur des activités autres que le VTC comme la livraison de nourriture, mais aussi les stations de trottinettes, de vélos électriques et la location de voitures entre particuliers.Recruter des chauffeurs, s'étendre sur de nouveaux marchés, lancer de nouvelles activités et baisser ses tarifs pour éviter de laisser la concurrence s'intensifier... Tout cela à un prix pour Uber. Et l'entreprise n'oublie pas son, qui ne devrait pas rapporter d'argent avec de longues années, et qui a connu un coup d'arrêt momentané après l'accident mortel provoqué par l'un de ses véhicules en mars 2018.