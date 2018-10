Uber : communiquez à travers l'app quand votre chauffeur vient vous chercher

Appelez votre chauffeur directement à partir de l'application

Contourner les réseaux saturés

Améliorer l'expérience client occupe une place centrale dans la stratégie à court, moyen et long terme de la multinationale américaine. Et l'annonce effectuée jeudi 18 octobre à l'occasion d'une conférence organisée à San Francisco s'inscrit parfaitement dans cette vision : après des tests lancés en juin dernier visiblement réussis, le groupe californien va mettre en place un tout nouveau moyen de communication entre ses chauffeurs et leurs clients.Concrètement, les deux parties seront désormais capables de se contacter par appel téléphonique directement à partir de l'application, peut-on lire sur The Verge . Auparavant, le conducteur n'avait d'autre choix que rentrer le numéro de téléphone de son interlocuteur sur l'interface de son smartphone pour établir un contact vocal. Un temps maintenant révolu grâce au nouveau protocole utilisé par Uber, VoIP.La technique duconsiste, comme son nom l'indique, à utiliser une connexion internet plutôt que le réseau cellulaire, à l'image des applications Skype et Whatsapp. Oui, mais pour quels avantages ? En premier lieu, le VoIP offrira aux chauffeurs un meilleur confort conduite, puisque « sortir » de l'application pour appeler son interlocuteur ne sera désormais plus d'actualité. Les usagers pourront quant à eux les contacter plus facilement et rapidement.En second lieu, ce protocole pourrait endiguer le problème des réseaux saturés lorsque qu'une forte concentration de personnes se trouve au même endroit. En cas de voyages à l'étranger, et de forfait ne permettant pas de téléphoner à quelqu'un d'autre, utiliser ses données pour communiquer avec un chauffeur Uber viendrait remplacer le protocole « opposé » au VoIP, intitulé ToIP ().