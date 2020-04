Lordstown Motors repousse la sortie de son SUV électrique à l'année 2021

Une fiche technique en partie révélée

Un calendrier serré

Le 22 novembre 2019, Lordstown Motors s'était laissé tenter à un petit pied de nez envers Tesla en intronisant son pick-up électrique Endurance quelques heures avant la présentation du fameux Cybertruck . Ce coup de projecteur médiatique n'en avait pas moins laissé la communauté perplexe au regard de la quantité d'informations à l'époque publiée : à peine avait-on pris connaissance de son prix, 52 500 dollars, et de son lancement, en 2020.Depuis, la marque s'est montrée plus bavarde, comme l'a remarqué le site spécialisé Electrek. Sa fiche technique a en partie été révélée : autonomie de 400 kilomètres, puissance de 600 chevaux, quatre roues motrices et vitesse maximale de 128 km/h. Ce cinq places d'ores et déjà disponible en précommandes - en échange d'un acompte de 1 000 dollars - pourrait désormais susciter l'intérêt des consommateurs.Le fait est que les premiers clients devront prendre leur mal en patience pour rouler au volant de ce pick-up électrique, puisque sa date de sortie a visiblement été repoussée, a annoncé le PDG de l'entreprise, en la personne de Steve Burn. Dans un discours très marketing, l'intéressé a simplement annoncé son report, sans pour autant faire de lien direct avec la pandémie de coronavirus qui aurait pu causer du retard.», peut-on lire dans les colonnes d'Electrek.Il est vrai que le planning très ambitieux annoncé en novembre 2019 laissait présager quelques mois de retard sur le calendrier originel. Il n'y a donc presque rien d'étonnant à ce que Lordstown Motors effectue ce type d'annonce. Endurance aurait dû faire l'objet d'une démonstration au salon de Détroit, en juin, lequel a finalement été annulé. Une présentation en ligne pourrait cependant avoir lieu.