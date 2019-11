Face au Cybertruck, Lordstown Motors annonce un pick-up électrique (mais sans prototype)

Doubler Tesla, ce n'est pas si simple

Lire aussi :

Tesla a aussi annoncé un quad du futur à transporter dans son pick-up du futur



Osé, mais peut-être trop ?

Source : Electrek

Lordstown Motors a déjà ouvert les précommandes du Lordstown Endurance. Mais aucune caractéristique du pick-up, qui n'a pas de prototype, n'a été annoncée.L'entreprise Lordstown Motors a récemment fait parler d'elle dans la presse américaine pour avoir racheté une usine General Motors de l'Ohio, suite à une longue grève des employés entre septembre et octobre.L'entreprise est en partie possédée par Workhouse, un autre jeune constructeur automobile avec beaucoup d'ambition, mais peu de moyens. Les ventes de Workhouse n'auraient atteint que 763 000 dollars en 2018, note le site américain Jalopnik C'est sans doute pour se faire connaître que les deux jeunes sociétés ont voulu jouer la carte du pied de nez envers Tesla en annonçant ce nouveau pick-up électrique quelques heures avant la keynote dédiée au Cybertruck . Les précommandes du Lordstown Endurance sont déjà ouvertes en échange d'un acompte de 1 000 dollars et l'entreprise promet une livraison en 2020.Sauf qu'aucune caractéristique du véhicule n'a été communiquée et que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un prototype. Il faut dire qu'elle n'a acquis l'usine de l'Ohio que le mois dernier...Seules quelques images du futur véhicule fabriquées par ordinateur ont été diffusées à la presse. Lordstown Motors note que celui-ci sera commercialisé au prix de 52 500 dollars. On leur souhaite bonne chance.