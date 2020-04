Les ventes de véhicules électriques Kia en progression malgré la crise sanitaire

© Kia

En Europe, une Kia sur cinq est électrique ou hybride

Le succès du 100% électrique

La marque enregistre en effet un recul de 14,5 % sur l'ensemble des ventes de ses véhicules, d'après les chiffres publiés par l'Association Européenne des Constructeurs Automobiles pour le premier trimestre 2020. Toutefois, les modèles électrifiés se vendent de mieux en mieux.Avec plus de 21 000 véhicules électrifiés sur un total de 113 026 Kia vendues au premier trimestre 2020, les versions hybrides rechargeables et électriques représentent presque 19 % des ventes totales de la marque en Europe.Par ailleurs, la progression des ventes européennes de ses véhicules électriques et hybrides en 2020, face au premier trimestre 2019, est forte, et passe de 13,4 % à 19 %.À eux seuls, les modèles e-Niro et e-Soul équipés de motorisation 100 % électrique, ont représenté à eux seuls 32 % des ventes de véhicules électriques et hybrides de la marque.Emilio Herrera, directeur des opérations de Kia Motors Europe a déclaré : «».