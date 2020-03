Près de 500 km d'autonomie pour la Jaguar i-Pace améliorée par l'équipementier Magna

Un étonnant prototype i-Pace Magna E4

+24% d'autonomie grâce à la technologie Magna E4

Un version modifiée qui restera purement un prototype

Source : Green Car Reports.

Rappelons que le premier SUV électrique de la marque n'a pas attendu ce boost pour être élu voiture de l'année 2019 Magna Powertrain ne s'est pas contenté d'optimiser la gestion du pack batterie de l'i-Pace : il a purement et simplement remplacé les deux moteurs électriques par sa propre version. Ceux-ci passent ainsi de 200 à 218 chevaux chacun, et peuvent atteindre sur demande 245 ch, soit une puissance cumulée maximale de 490 ch.Ses nouveaux moteurs sont gérés par un système électrique propre à Magna. Un système à trois moteurs de 200 ch chacun a été testé, mais il nécessite également trois onduleurs, ce qui représente un coût plus élevé ainsi qu'un poids supplémentaire qui nuirait à l'autonomie.L'équipementier autrichien a également retravaillé la répartition de la puissance et le contrôle de la traction et de la stabilité en virage, autorisant un peu plus de survirage suivant le mode de conduite choisi. La gestion électronique prédictive de l'i-Pace E4 peut choisir de passer tout le couple sur l'essieu arrière ou de désactiver celui-ci en fonction de la route et du trafic.Pour réussir un tel exploit, Magna Powertrain a modifié plusieurs paramètres. Tout d'abord, il utilise une plus grande partie que la version officielle de Jaguar du pack de batteries de traction de 90 kW. Magna ne précise pas la quantité qu'il utilise réellement sur ce prototype, la version originale étant bridée à 84,7 kW.L'ensemble de ces transformations, allié à une gestion optimisée de la batterie, permet d'après Magna d'augmenter l'autonomie de 24%. Selon le cycle WPA, la Jaguar i-Pace E4 de Magna permettrait d'atteindre 482 km au lieu des 377 km de la version d'origine. De quoi se rapprocher de l'autonomie annoncée pour la nouvelle Tesla Model Y qui arrive en France prochainement.L'équipementier pense pouvoir faire encore mieux en modifiant la chimie de la batterie en jouant sur les paramètres du cobalt et de l'électrolyte.L'i-Pace de Magna est une base de travail, mais il n'est pas prévu qu'il devienne la version commercialisée par Jaguar. La collaboration entre l'équipementier et le constructeur a permis de mettre en avant différents points d'amélioration que les ingénieurs de Jaguar étudieront.La technologie E4 de Magna pourrait néanmoins servir pour les futurs véhicules du constructeur anglais tels que le grand SUV J-Pace prévu pour 2021 ou encore le Road Runner, une version électrique dérivée du Land Rover.