Salon Auto de Genève - Le SUV électrique Jaguar I-Pace élu voiture de l’année 2019

Un score identique à celui de l'Alpine A110

L'électrique en force

Le coup d'envoi de la 89e édition du salon automobile de Genève ne pouvait commencer mieux pour la marque britannique Jaguar. Alors que s'ouvrent les journées réservées à la presse, auxquelles Clubic participe, le concours « Car of the Year » a délivré son verdict lundi 4 mars 2019 : le SUV électrique Jaguar I-Pace a ainsi été désigné voiture de l'année 2019 par un jury composé de 60 journalistes issus de 23 pays européens différents.La voiture électrique de la filiale de Tata Motors a enregistré un total de 250 points, soit le même score que l'Alpine A110, l'une des finalistes en lice. Pour les départager, il a fallu compter le nombre de fois où l'I-Pace et sa concurrente ont récolté la note maximale de 10 points : dix-huit fois pour la première, contre seize fois pour le coupé français (tous les votes sur ce lien ).Parmi les sept derniers modèles susceptibles d'arracher le trophée , se trouvaient aussi la, la, la, laet laOutre cette nomination gratifiante, le fait qu'un modèle électrique remporte ce prix reflète la tendance de cette nouvelle édition suisse. Une bonne partie des constructeurs exhibera en effet des modèles électriques ou hybrides, à l'image d'Audi, dont le stand le sera en entier.La dernière fois qu'une voiture électrique a été lauréate de ce concours, c'était en 2011. L'heureuse élue était une certaine Nissan Leaf