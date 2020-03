Le bonus écologique de 6000 € relatif aux voitures électriques prolongé pour les entreprises

Des retards dus à la crise sanitaire

Une chute d'activité sans précédent

Source : communiqué de presse de la CNPA

Fin décembre, le Ministère de la Transition écologique et solidaire levait le voile sur une refonte du bonus écologique français : les voitures électriques inférieures à 45 000 euros profiteront toujours de l'aide complète fixée à 6 000 euros, lorsque les véhicules oscillant entre 45 000 et 60 000 euros verront cette bourse chuter à 3 000 euros. Pour les automobiles supérieures au seuil susmentionné, l'appui financier disparaît.Cette nouvelle réglementation expliquée ci-dessus s'applique uniquement aux particuliers. Quant aux entreprises, le décret prévoyait d'abaisser leur bonus de 6 000 à 3 000 euros, et ce, dès le 1er janvier 2020. Toutefois, tout véhicule acheté en 2019 et livré avant le 31 mars 2020 profitait toujours de la somme maximale. Une échéance cependant rallongée, comme l'a annoncé le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA).Le communiqué de presse publié par l'organisme précise la mesure : «», peut-on lire. Sachez que les particuliers ne sont ici pas concernés. Seuls les professionnels bénéficient de ce coup de pouce.», indique le document.