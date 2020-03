Ford Mustang Mach-E : le SUV plaît, déjà 40 000 commandes enregistrées

83 % des modèles écoulés

L'Europe en priorité

Intronisé en grande pompe le lundi 18 novembre 2019 , le SUV électrique Ford Mustang Mach-E a clairement fait son effet au sein du secteur automobile. Tant et si bien que la version First Edition a été prise d'assaut dans les jours qui suivirent sa présentation, rendant le modèle sold out au Pays de l'Oncle Sam Et d'après le site spécialisé Electrive , qui cite la plateforme Mach-E Forum, cette automobile premium zéro émission continue de séduire les utilisateurs. Puisqu'à l'heure d'écrire ces lignes, pas moins de 41 400 précommandes auraient été enregistrées par l'entreprise américaine, sur les 50 000 exemplaires assemblés dans le courant du cru 2020.En d'autres termes, 83 % des modèles ont déjà trouvé preneur : 8600 derniers heureux élus auront la chance de se le procurer. A noter que sur l'ensemble des chiffres présentés, 4000 véhicules sont prévus pour des expositions, démonstrations, location pour les employés ou crash tests.Aucune information sur la répartition des réservations n'a en revanche été communiquée. Le fait est que 60 % des livraisons issues de la première année de production seront réservées à l'Europe afin de respecter la réglementation relative aux émissions de CO2. Non prioritaires, certains Américains devront donc prendre leur mal en patience avant de goûter aux joies de cette puissante automobile électrique.