La Ford Mustang Mach-E électrique est victime de son succès aux Etats-Unis

Le Ford Mustang Mach-E (déjà !) en rupture aux USA

Source : Engadget

Il y a quelques jours, Ford officialisait son nouveau SUV 100 % électrique, la Mustang Mach-E , inspirée de la célèbre sportive américaine.Un SUV qui sera décliné en plusieurs versions bien sûr, avec (comme souvent) une « First Edition » pour célébrer le lancement. Mais celle-ci est d'ores et déjàaux Etats-Unis...En effet, le configurateur mis en place par le constructeur américain ne permet déjà plus d'opter pour cette version de lancement. Ford avait prévenu qu'il s'agissait d'une édition «», mais il reste néanmoins impossible de connaitre le nombre exact de Mustang Mach-E « First Edition » prévues...