Bollinger présente sa plateforme destinée à ses imposants véhicules électriques

Développer un autre segment du « tout électrique »

Le Bollinger B1 © Bollinger Motors

En route pour l'Europe

Cette plateforme est décrite par le constructeur comme «».Cette « classe 3 » correspond à une catégorie de poids total autorisé en charge (PTAC), les États-Unis regroupant les véhicules à travers huit catégories . Dans le cas présent, la classe 3 regroupe les modèles dont le PTAC est compris entre 4,536 et 6,350 tonnes. Selon le communiqué de presse de Bollinger, les véhicules à venir utilisant ce châssis feront donc partie de cette catégorie.Pour le P.D.-G. de la marque, Robert Bollinger, il s'agit désormais d'étendre les applications commerciales de l'enseigne. Celle-ci a déjà dévoilé le B2 et le B1, deux modèles dont le prix de départ se situe autour de 125 000 dollars. Le B1 rappelle par ailleurs certains modèles de Jeep . Mais la plateforme sera aussi proposée séparément. Robert Bollinger a déclaré : «».En plus d'équiper les futures versions du B1 et du B2 (qui peuvent être réservées sur le site de la marque avec un acompte de 1 000 dollars), Bollinger proposera donc son E-châssis à d'autres constructeurs à partir de 2021. Selon les données techniques publiées par le constructeur, le châssis inclurait un pack de batteries de 120 kWh et un second, optionnel, de 180 kWh. La charge utile maximale est indiquée à 5 000 livres, soit 2,268 tonnes. La plate-forme disposera aussi d'un chargeur intégré AC d'une puissance comprise entre 5 et 15 kW. Bollinger indique un temps de charge de l'ordre de 75 minutes. Selon Electrive , la plateforme est «», celle-ci étant dotée d'une suspension hydropneumatique avec mise à niveau automatique. Elle dispose également d'une suspension hydraulique et d'un contrôle électronique de traction. Mais à l'heure actuelle, toutes ces fonctionnalités doivent encore passer le stade de l'homologation. Outre les États-Unis, Bollinger cherche aussi à faire homologuer sa plateforme en Europe.