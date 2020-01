CES 2020 : Jeep a dévoilé son Wrangler 4xe hybride rechargeable

Jeep Wrangler 4xe

Quelques informations distillées

Une commercialisation pour 2020

Jeep continue d'électrifier son éventail automobile au fil des années. Pour rappel, le constructeur américain a déclaré il y a peu s'engager à transformer l'ensemble de sa gamme d'ici 2022 Si on en sait actuellement peu, Jeep a promis de dévoiler de nouvelles informations lors des prochains mois. La présentation de son récent Wrangler nous permet tout de même de confirmer certains points : premièrement, son apparence ne se distingue pas singulièrement d'autres modèles de la gamme, qui ont d'ailleurs aussi été exposés à l'occasion de ce CES.Le véhicule partagera, en outre, d'autres éléments techniques, comme son système hybride, avec les modèles Compass 4xe et Renegade 4xe. Il reposera ainsi sur un moteur thermique de 1,3 litre associé à un bloc électrique. Sur le papier, cela promet une puissance jusqu'à 240 ch et une autonomie (électrique) de 50 km.Des rumeurs évoquent toutefois une batterie plus puissante, et un moyen pour réduire la consommation, inconvénient du Wrangler classique. S'il reprend la fiche technique de la Chrysler Pacifica Hybrid, le Wrangler 4xe pourrait ainsi bénéficier d'une batterie au lithium-ion de 16 kWh.Le constructeur américain devrait normalement ouvrir les ventes de son nouveau modèle d'ici la fin de l'année en cours. Le salon de Genève, du 5 mars 2020 au dimanche 15 mars 2020, devrait nous fournir davantage d'informations.