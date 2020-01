Le futur scooter électrique Harley-Davidson se montre en photos et en dessins

Lire aussi :

Un produit bien secret, mais un objectif précis

Source : Electrek

Un an après la présentation du concept, le sitea réussi à dénicher une image du produit définitif et plusieurs croquis de ce petit scooter électrique.Depuis un an et demi, Harley-Davidson cherche à élargir sa gamme de deux-roues dans le cadre de sa stratégie More Roads . Le produit phare, la moto LiveWire, connaît des débuts difficiles depuis sa mise sur le marché.Mais la firme de Milwaukee ne lâche pas l'affaire : un vélo électrique tout-terrain et un scooter électrique sont dans les cartons, montrant la volonté de la marque d'urbaniser ses produits et d'attirer un public plus jeune, notamment pour dépoussiérer son image.Sauf que depuis le CES 2019, où le constructeur a montré les premières images de ces produits, Harley-Davidson fait la fine bouche en termes de communication : aucune image officielle n'avait encore été dévoilée jusque là et on ne savait même pas si le scooter approchait de sa phase de production, malgré un lancement prévu en 2021 - 2022... Jusqu'à ce début du mois de janvier.Le sitea en effet fouillé les brevets déposés par le constructeur auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété intellectuelle et ceux des investisseurs de Harley-Davidson, mettant la main sur des croquis et une première image officielle.L'image montre un véhicule proche du concept original, avec une allure épurée, angulaire, proche d'une petite mobylette électrique. On remarque des freins à disque avant et arrière, un bloc-moteur et une batterie situés en partie basse, un phare rond et de vrais reposes-pieds, plus imposants que ceux dévoilés sur le prototype. Les croquis montrent en outre des suspensions avant inversées à l'allure assez solide.Malheureusement, les spécifications de ce scooter restent un mystère : aucune information concernant l'autonomie, le prix ou les caractéristiques techniques n'a encore été dévoilée.