Car of the Year 2020 : la Porsche Taycan et la Tesla Model 3 en lice pour la finale

Qui pour succéder au Jaguar I-Pace ?

Rendez-vous le 2 mars

En 2011, la Nissan Leaf devenait la première voiture électrique de l'histoire à s'emparer du trophée « Car of the year ». Il aura fallu patienter huit ans pour connaître un scénario similaire, lorsque le SUV Jaguar I-Pace a été déclaré vainqueur du concours en 2019 . Voilà maintenant que deux autres automobiles zéro émission sont en passe d'inscrire leur nom dans l'histoire de cette compétition.Car la Porsche Taycan et la Tesla Model 3 font en effet partie des sept finalistes sélectionnées pour la dernière ligne droite de la « Car of the Year 2020 ». Face à elles, cinq thermiques répondant au nom de Ford Puma, Toyota Corolla, Renault Clio, BMW 1-Series et Peugeot 208. Présents dans un groupe de trente-cinq modèles il y a un mois, ces quatre-roues sont parvenus à passer entre les mailles du filet du jury.Composé de soixante spécialistes, le jury, justement, n'a pas retenu les quatre autres voitures électriques encore en course au mois d'octobre . Parmi elles, l'Audi e-tron, la Kia e-Soul, la Renault ZOE 2019 et la Mercedes-Benz EQC, qui quittent donc la compétition à un cheveu de la finale, confirme le site officiel Cette dernière aura lieu en février 2020, mois pendant lequel les membres du jury distribueront vingt-cinq points chacun entre cinq véhicules au minimum. Les critères d'attribution devront également être précisés. L'organisation profitera alors du salon automobile de Genève pour dévoiler les résultats finaux, le 2 mars prochain.