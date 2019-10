Car of The year 2020 : six voitures électriques en lice pour rallier la finale

Qui succédera à la Jaguar I-Pace ?

Rendez-vous à Genève

Chaque nouvelle année est l'occasion d'élire une nouvelle, comme disent nos amis anglophones. Et au fil des compétitions disputées, force est de constater que les automobiles électriques se font de plus en plus présentes dans la liste des nominées et des finalistes. En 2011 déjà, la Nissan LEAF avait par exemple remporté ce concours, devenant au passage le premier modèle zéro émission à décrocher ce titre symbolique.L'année dernière, la Jaguar I-Pace s'illustrait à son tour en terminant à la première classe du classement au nez et à la barbe du coupé français Alpine A110 , les deux automobiles ont été départagées par le nombre de note maximale obtenue. Aucune autre voiture électrifiée ne composait la liste des sept finalistes. Un chiffre qui pourrait cependant évoluer à l'occasion de cette édition 2020.Les organisateurs du concours ont en effet communiqué le nom des trente-cinq voitures pré-sélectionnées , avant qu'un groupe plus restreint de sept modèles ne franchisse l'étape suivante pour atteindre la finale le 25 novembre prochain. Parmi eux, six électriques : l'Audi e-tron, la Kia e-Soul, la Mercedes-Benz EQC, la Tesla Model 3, la Renault ZOE et la récente Porsche Taycan du constructeur allemand.Plusieurs critères doivent être respectés pour espérer être nominé, et notamment celui d'être en vente dès aujourd'hui ou d'ici la fin de l'année sur au moins cinq marchés européens. Comme l'année dernière, le jury profitera du salon automobile de Genève pour révéler les résultats finaux qui sacreront un nouveau quatre-roues. Rendez-vous le 2 mars 2020.