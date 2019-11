GreenFleet Award : Renault nommé meilleur constructeur d'automobiles électriques de l'année

La Renault ZOE 2

Séduits par la ZOE 2

Le Master également à l'honneur

Source : Electric Cars Report

Le prix récompense avant tout les développements apportés par le constructeur à la ZOE, dont la deuxième génération a été révélée en juin dernier , et lancée en septembre.Sur le site des GreenFleet Awards, un article daté du 15 novembre détaille l'un des éléments ayant séduit le jury : l'utilisation de matériaux recyclés. On peut ainsi lire : «».L'autonomie des véhicules et les propositions de Renault sur tous les segments de voitures électriques semblent aussi avoir marqué le jury. La rédactrice en chef du site, Angela Pisanu a déclaré : «(environ 400 km,».Renault a également reçu des éloges dans les catégories des citadines et des utilitaires légers. Le constructeur français n'a cependant pas remporté ces prix, laissant la place au japonais Suzuki (pour les citadines) et au groupe anglais LDV (pour les utilitaires).Parlant au nom du groupe, le directeur de la flotte de Renault, Mark Dickens, se dit «». Selon lui, «».D'autant plus que le constructeur continue d'étoffer sa gamme, déclinant ses modèles traditionnels dans des versions électriques ou hybrides. C'est déjà le cas de la Clio et du Captur , et Renault a aussi annoncé, il y a quelques semaines l'arrivée en France de son crossover électrique , le K-ZE.