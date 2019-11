La Skoda Citigo e iV affiche des prix parmi les plus bas du marché

Une petite citadine qui a tout d'une grande

Un prix défiant toute concurrence

Source : Caradisiac

Avec son prix de base, la Citigo e iV devient la voiture la moins chère du marché. La marque tchèque semble néanmoins vouloir aller encore plus loin en s'appuyant sur différents bonus, jusqu'à proposer un modèle à moins de 6 000 euros selon les régions.Disponible en France à partir de 21 600 €, batterie comprise, la Citigo e iV est déjà le véhicule le moins cher de sa catégorie. Son prix est en effet inférieur à celui de la Renault ZOE , modèle électrique pour l'instant le plus vendu en France au tarif 23 900 € sans la batterie.Présentée au mois de mai de cette année, la Citigo e iV n'a rien à envier à la plupart des modèles sortis récemment. Avec ses 83 ch et sa batterie lithium de 36,8 kW, cette réédition de la Citigo réalise aisément les trajets citadins pour lesquels elle est faite. Avec une autonomie annoncée de 265 km grâce au nouveau cycle WLTP, ce véhicule zéro émission peut être rechargé à 80 % en une heure sur les bornes de recharge rapide, pour peu que l'on dispose de la version « Style » qui elle, est disponible au prix de 22 870 € avec accessoires.En annonçant le prix de sa Citigo e iV, Skoda a aussi décidé de donner les chiffres atteignables par sa citadine après application des réductions dues aux différents bonus disponibles en France. La Citigo e iV pourrait ainsi descendre à un prix record de 5 870 € dans sa version « Style ». Comment ? En remplissant beaucoup de papiers !Outre les 6 000 € du bonus écologique , inclus dans la vente de tous les nouveaux véhicules électriques, il est possible de déduire encore 2 500 € de prime à la casse si l'acheteur dispose d'un véhicule datant d'avant 1997. Cette prime peut aussi être doublée pour les ménages les plus modestes.On arrive donc, pour le moment, à une baisse de prix de 11 000 €, portant le prix de la Citigo iEV « Style » à 11 870 €. Pour compléter les bonus, et ainsi arriver aux fameux 5 870 € annoncés par la marque, il faudra alors compter sur les aides indépendantes propres à chaque région. Pour son exemple, la marque tchèque s'est appuyée sur la région du Grand Paris qui propose une prime de 6 000 €.Le prix final annoncé par Skoda est donc soumis à de nombreuses conditions, et les intéressés devront se renseigner auprès de leur région pour connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre.