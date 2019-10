Dyson laisse tomber son projet de voiture électrique

Une tâche jugée trop difficile

Lire aussi :

Des députés proposent de taxer les véhicules en fonction de leur poids



Dyson sur le pied de guerre

Source : Neowin

Dyson et les voitures électriques, une histoire courte mais intense. Coup d'œil dans le rétroviseur : en 2017, le groupe se faisait le relais d'une nouvelle à la fois surprenante et excitante, celle de prendre d'assaut le marché des véhicules zéro émission. Pour y parvenir, la marque d'outre-Manche n'a pas hésité à mettre la main à la poche en investissement pas moins de 2,6 milliards de livres Sterling, dont 10 % alloués à son usine de Wiltshire Objectifs : accélérer les recherches et les essais de ses futurs produits, recruter entre 200 et 300 employés et surtout, fabriquer une usine de production à proximité de Singapour , emplacement stratégique au regard des divers marchés asiatiques présents dans la région. Le cahier des charges de l'époque prévoyait alors le déploiement de trois modèles au cours de l'année 2021, l'un haut de gamme, les deux autres plus modestes.Ce programme à la fois prometteur et encourageant ne vaut cependant plus rien. Puisque la compagnie fondée par James Dyson a décidé de clôturer ses projets dédiés aux voitures électriques, comme nous l'apprend un communiqué de presse officiel . Cette tâche jugée trop difficile, et dont les chances de profit s'amenuisaient de jour en jour, a donc poussé les dirigeants à porter l'estocade à sa nouvelle division composée de 400 employés. Ces derniers devraient bénéficier d'une réaffectation dans d'autres pôles de la multinationale.Le programme d'investissement susmentionné reste cependant de mise, et bénéficiera par exemple aux futurs projets de la marque relatifs aux nouvelles technologies (système de détection et de vision, robotique, machine learning, intelligence artificielle) et à son université.Dyson aura vainement tenté de se lancer dans l'aventure de la voiture propre avant d'être aspirée par des obstacles visiblement financiers.