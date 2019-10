Baromètre : Combien y a-t-il de voitures électriques en circulation en France ?

Avantage aux véhicules particuliers

Le cap des 200 000 véhicules est franchi

L'étude précise : «».Depuis le début de l'année 2019, le secteur de la voiture électrique a compté 36 545 immatriculations. C'est 37 % de plus que sur la même période en 2018 (26 604 immatriculations).Cette hausse profite avant tout aux véhicules des particuliers. Le nombre d'immatriculations dans cette catégorie a grimpé de 50 % par rapport à 2018. Avec, en tête, la Renault ZOE (1 568 ventes, plus d'un tiers des immatriculations à elle seule), la Model 3 de Tesla (1 061 ventes) et la Nissan LEAF (298 ventes). Cette dernière affiche cependant une baisse de 24 % par rapport à l'année précédente, alors que la BMW i3 et la Kona de Hyundai augmentent sensiblement leurs chiffres (respectivement +125 % et +222 %).En revanche, les ventes d'utilitaires électriques n'ont augmenté que de 9%. Les immatriculations des Renault Kangoo reculent de 52%, tout en restant le premier véhicule utilitaire électrique en 2019. Il est suivi de l'ENV2000 de Nissan, dont les ventes bondissent de 141 %.Il s'agit là des immatriculations pour les modèles entièrement électriques : pour les modèles hybrides rechargeables, la hausse est de 17 %.Selon l'étude, le fait remarquable est le franchissement du cap symbolique des 200 000 véhicules électriques immatriculés. Au total, depuis 2010, 203 910 véhicules électriques ont été vendus. Un cap des 200 000 ventes que Renault a déjà franchi en Europe , en février de cette année. En ajoutant les véhicules hybrides rechargeables, le nombre d'immatriculations en France atteint 254 407.Si les ventes ne cessent de s'accélérer depuis 2010, l'objectif du million de véhicules électriques d'ici 2022 est encore loin. Pour y parvenir, le président Emmanuel Macron a annoncé, plus tôt dans l'année, une enveloppe d'1,8 milliards d'euros d'aides publiques, avec la création d'un « Airbus des batteries » Le principal frein au développement des véhicules électriques reste effectivement leur prix. Xavier Mosquet, chef du bureau de Detroit du Boston Consulting Group (BCG), a déclaré en février : «».