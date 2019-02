Renault franchit le cap des 200 000 véhicules électriques vendus depuis 2011

TY Lim / Shutterstock.com

Renault vise 1 véhicule sur 10 en électrique d'ici 2022

Renault, encore plus fort sur le marché électrique français

a annoncé le 26 février 2019 dans un communiqué de presse avoir franchi la barre desdepuis le lancement de sa gamme dédiée, il y a huit ans. Leader du véhicule électrique en Europe pour la quatrième année consécutive, le constructeur automobile français a immatriculé 100 000 véhicules électriques rien que dans l'Hexagone,mondial. Ses modèlesdemeurent les plus vendus.Aujourd'hui, près d'un véhicule électrique sur trois roulant sur le bitume européen est un véhicule Renault. En France,. Le constructeur a enregistré une forte progression de +36 % des ventes de modèles électriques en 2018, avec une progression majeure au second semestre (+62 %).», précise Gilles Normand, Directeur du véhicule électrique du Groupe Renault. «».En 2018, Renault a immatriculé 39 448 modèles ZOE en Europe (18,2 % du marché des véhicules électriques particuliers), dont 18 011 en France (54,9 % du marché). 8 747 utilitaires Kangoo Z.E. ont été vendus en Europe l'an passé (40,9 % du marché des véhicules utilitaires électriques) et 4 176 en France (51,5 % du marché).En juin dernier, Renault avait annoncé un investissement supérieur à un milliard d'euros en France. Le constructeur prévoit notamment, d'ici 2022, de doubler ses capacités de production ZOE et de créer unRenault de véhicules électriques.