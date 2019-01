Renault réalise sa meilleure année commerciale depuis 8 ans, avec un boom de l'électrique

Lire aussi :

L'année qui vient de s'achever aura été porteuse pour le marché automobile. En 2018, la France a enregistré, très au-dessus du rythme moyen de ces vingt dernières années, qui tourne autour des 2,040 millions. Si la Clio demeure le véhicule le plus vendu dans l'Hexagone pour la neuvième année de suite (avec 123 600 unités écoulées),, qui grâce à une Zoé très en forme, s'affirme comme la référence du marché dusur le territoire.En 2018, on a recensé plus deen France. La comparaison avec 2017 est sans appel :. Une preuve que les aides à l'achat portent leurs fruits et que les constructeurs français s'affirment, avec des chiffres record.Renault a enregistréen 2018, ce qui représente une très belle hausse de 11,8 % par rapport à 2017. À elle seule, Zoé concentredu marché des véhicules électriques pour particuliers. Le dernier trimestre 2018, marqué par la crise des gilets jaunes, a profité à Zoé qui a vu. Pour le seul mois de décembre, 4 434 exemplaires ont trouvé preneurs.Et cet élan ne devrait pas retomber de si tôt. 2019 devrait aussi profiter au marché des véhicules électriques, au même titre que, qui ont également enregistré une forte poussée en 2018. «», annonce déjà Philippe Buros, Directeur commercial France du groupe Renault.