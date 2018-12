Découvrez ORA R1, la citadine électrique à moins de 10 000 euros

Trajets urbains

Cinq coloris au choix

A chaque nouvelle sortie d'une voiture électrique, les critiques ne manquent pas de pleuvoir quant au prix généralement très élevé appliqué par l'entreprise. Produire une automobile électrifiée coûte cher, et les différents fabricants comptent bien nous le faire savoir par le biais d'une grille tarifaire onéreuse. Un frein, bien souvent, à la réelle démocratisation des véhicules ayant vocation à remplacer les moteurs thermiques d'aujourd'hui.L'heure est pourtant à l'optimisme au regard du dernier produit tout droit sorti des usines de la société chinoise Great Wall Motors : la, une citadine électrique n'ayant pas pour ambition d'avaler les kilomètres sur les grandes voies, mais qui se destine davantage aux trajets urbains de courte et moyenne distance. Surtout, sa gamme tarifaire très agressive ne se cantonne pas au marché haut de gamme, mais bien milieu de gamme, voire entrée de gamme. De quoi séduire un plus large public, malgré un design pour le moins osé qui ne fera probablement pas l'unanimité.L'ORA R1 a ainsi été lancée à un prix oscillant entre les 59 800 et 77 800 yuans - après la déduction des aides -, soit entre 7 599 et 9 900 euros environ, selon le communiqué de presse publié, relayé par le site spécialisé Electrek . Des tarifs bien en deçà de la moyenne, qui se justifient par des caractéristiques modestes : vitesse de pointe de 100 km/h, moteur électrique de 35 kW et batterie de 33 kWh lui conférant une autonomie de 320 kilomètres.Autonomie à tempérer, puisque présentée sous le cycle NEDC. Or, depuis septembre, la norme WLTP est de mise, revoyant à la baisse les chiffres présentés par les différents constructeurs privilégiant le cycle NEDC.L'habitacle accueille quant à lui un écran tactile, sans que l'on en sache plus sur les autres fonctionnalités du véhicule. Ce dernier a été décliné en cinq coloris : blanc titane, bleu, bleu ciel, combinaison entre blanc titane et noir brillant et combinaison entre bleu et blanc titane.