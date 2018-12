Une splendide Mustang de 1967 reprend vie en version électrique grâce à Aviar Motors

Des performances hors-normes

Un prototype loin d'être abouti

Les nostalgiques seront ravis. Une jeune pousse russe répondant au nom d'Aviar Motors s'est lancée dans un projet aussi ambitieux que prometteur : faire renaître de ses cendres tel un phénix un modèle de Mustang des années 1967, comme l'a finement remarqué le site spécialisé Electrek . Un retour sur le devant de la scène, oui. Mais pas n'importe comment : en une version électrique, 21siècle oblige.La R67, du nom du modèle, est décrite comme une « muscle car » électrique dont les performances impressionnantes font certes rêver, mais suscitent également une pointe de perplexité : vitesse de pointe de 250 km/h, de 0 à 100 km/h en l'espace de 2,2 secondes seulement ou encore 507 kilomètres d'autonomie grâce à une batterie de 100 kWh. Le tout sur quatre roues motrices, de toute évidence.Sa série de capteurs lui offrirait également une assistance de pilotage avancée censée améliorer le confort et la sécurité du conducteur, alors que certains éléments du véhicule reprennent clairement des idées des fabricants actuels. A l'image du gargantuesque écran situé dans l'habitacle avant, que l'on retrouve par exemple sur les produits Tesla et Rivian ( R1S et R1T Les poignées de porte incrustées dans les portières rappellent d'ailleurs celles de la Tesla Model 3, à la différence près que le R67 détecte à distance les clés de la voiture et débloque de manière automatique lesdites poignées à partir d'une certaine distance.Sur le papier, la R67 a de quoi faire des jaloux. Mais ce projet ne semble être qu'un concept encore au stade de simple prototype, dont la date de sortie et la grille tarifaire restent totalement inconnues.